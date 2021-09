Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Qualcuno sogna di tornare a riempire le strade, le scuole, gli uffici; qualcun altro, evidentemente, preferisce provare a riempire le scrivanie dei giudici del lavoro. In secondo luogo, non bisogna mettere a rischio l'obiettivo della crescita economica. Sia chiaro: l'economia non misura tutto ciò per cui vale la pena vivere; però offre una visione sulle prospettive di benessere materiale di un paese e di una...