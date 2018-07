CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) proprio da chi parla in suo nome a Casaleggio appaiono come cattivi scenari. Frutto di cattive sceneggiature cinematografiche o trame. Le distopie totalitarie spesso immaginate sul grande schermo e in letteratura non saranno la nostra vita reale, che grazie all'innovazione tecnologica sarà invece più felice e libera dalle incombenze che oggi ci gravano.Ma Casaleggio non è solo un futurologo un po' troppo entusiasta del mondo che descrive, ma il capo politico informale di un movimento che raccoglie milioni di...