segue dalla prima pagina(...) Probabilmente, né l'una né l'altra cosa. Da un lato, vengono tagliati più di 300 parlamentari a fronte di un risparmio francamente modesto. Dall'altro, l'Italia rimarrà uno dei Paesi in cui i territori saranno più rappresentati. Ciò che però preoccupa maggiormente, nelle dinamiche di questi giorni, è proprio la narrazione ragionieristica di questo taglio, giustificata con un risparmio sostanzialmente inesistente. Come se la rappresentanza democratica fosse un costo per la collettività, e non una enorme...