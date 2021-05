Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) potrebbero raggiungere addirittura la metà. A questo stato di fatto va aggiunto il peso finanziario che hanno conquistato gli eredi Mao, con l'acquisizione di parti significative del debito pubblico, in primis statunitense, e di essere in grado, sopratutto ora che la Fed e Governo si sono esposti per ulteriori 4 mila miliardi di dollari di nuovo debito pubblico per riuscire a far fronte al disastro che ne è...