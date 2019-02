CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) positivo di questi processi immaginando un'umanità liberata, in cui l'ozio creativo prende il posto del duro lavoro, più numerosi sono quanti sottolineano il lato distruttivo, per non dire catastrofico, di questi processi. È anzi diventato una sorta di spietato esercizio contabile quello di calcolare quanti e quali tipi di lavoro sono destinati a scomparire nel giro di 10, 20, 30 anni, travolti dal progresso tecnico e organizzativo. E poiché il sospetto che si sta facendo strada è che il numero di posti di...