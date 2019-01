CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaPoliticamente più difficile, perché i flussi libici sono ripresi, le polemiche stanno infuriando di nuovo, e per di più siamo entrati in clima elettorale. Speriamo che tutti, a cominciare dall'irruento Ministro degli Interni, evitino di reagire in modo emotivo e scomposto, ed attendano una conclusione che sarà inevitabilmente politica e, che potrebbe anche finalmente chiarire la reale posizione del governo e del Parlamento. Dal punto di vista giuridico vi sono in effetti molte incertezze da chiarire. La motivazione...