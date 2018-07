CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaPoi il vano tentativo della politica di tradurla in un braccio operativo dell'assistenzialismo nel Mezzogiorno col penoso fallimento dell'esperimento Alfa-Nissan, e infine la vendita del Quadrifoglio a condizioni di favore alla Fiat negli anni Ottanta. Più una miriade di incentivi e finanziamenti pubblici, enormi risorse pubbliche per gestirne i cassintegrati nelle successive ristrutturazioni, giù giù fino agli incentivi all'acquisto di auto interrottesi poi negli anni Duemila. In un suo libro, Massimo Mucchetti ha...