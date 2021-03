Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...)poi annullate in Cassazione e magari riconfermate nei successivi giudizi di rinvio. Chi ha sbagliato in questo eterno andirivieni, dove la ricostruzione dei fatti è spesso controversa e la Cassazione talvolta smentisce sé stessa? Questione complessa, che non può esser affrontata e tantomeno risolta, in termini emotivi o demagogici. E infatti Ermini si riferisce solo ai giudici civili, per i quali i criteri sono...