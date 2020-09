segue dalla prima pagina

(...) più che nella società. Mestieri che Luca Zaia conosce bene. Come ha di-mostrato in modo efficace in questi ultimi mesi. Infatti, durante la pandemia si è rivolto ai veneti con frequenza quotidiana. E anche di più. In particolare, ha utilizzato il principale argomento politico degli ultimi anni, la paura, per rassicurare i cittadini. Inoltre, ha marcato i confini veneti rispetto alle altre Regioni. Altrettanto colpite. E per questo utili anche a mostrare la differenza nel modo di affrontare questa minaccia inattesa e oscura.

Così, l'emergenza prodotta dal Covid ha rafforzato ulteriormente il consenso verso Zaia. Ma non è stata determinante. Perché il sostegno dei veneti nei suoi riguardi ha una storia lunga. L'abbiamo ricostruita, un passo dopo l'altro, un anno dopo l'altro, in questo Osservatorio. Dopo il 2010, divenuto Presidente di Regione, il consenso personale di Zaia era già oltre il 50% e, dopo la rielezione nel 2015, sopra il 60%. Fino a sfondare la soglia dell'80%, nell'ultimo anno. Impossibile incontrare altri leader e altre figure istituzionali in grado di intercettare la fiducia dei cittadini in misura tanto ampia. E crescente. Risultato delle sue capacità di relazione e di comunicazione. Ma non solo. È vero, semmai, che Zaia interpreta e riproduce, amplificati, i tratti di un'ampia parte della società veneta. Infatti, è un post-democristiano. Si forma nella Liga. La sua principale abilità non è tanto di fare, ma di far fare ciò che in Veneto già fanno i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi, le famiglie, le associazioni e le comunità locali. I veri attori dello sviluppo economico e dei servizi. Nella società e sul territorio. Così, il messaggio, forse, più significativo che ha accompagnato il percorso di Zaia, in questi anni, è l'autonomia. Un principio al quale è stato dedicato un referendum consultivo, tre anni fa. Che ha ottenuto in Veneto grande partecipazione (circa il 57%) e un'approvazione plebiscitaria. Si tratta, peraltro, di una questione aperta, visto che, a distanza di 3 anni, non è ancora stata affrontata, non dico risolta. Da questo e dai precedenti governi. Ma ciò ha rafforzato ulteriormente la popolarità di Zaia. Infatti, ancora poche settimane fa, un sondaggio dell'Osservatorio sul Nord Est, condotto da Demos, faceva emergere come quasi 8 elettori su 10 fossero favorevoli alla trattativa sull'autonomia. Una componente che superava il 90% fra gli elettori di Zaia, ma scendeva al 46% fra quelli di Lorenzoni, candidato del Centrosinistra.

Un'indicazione utile, per andare oltre le basi personali del consenso a Zaia. E per suggerire le ragioni venete della sua prevalenza rispetto alla Lega di Salvini. E a Salvini stesso. Infatti, a mio avviso, non è in atto una competizione per la leadership del partito. Perché il consenso di Zaia è strettamente col-legato al suo legame con il territorio. Veneto. Ma, proprio per questo, diventa evidente la distanza rispetto alla Lega Nazionale di Salvini. Lombardo, proiettato oltre il Centro-Nord. Verso Sud. Per Salvini vengono prima gli italiani. Per Zaia: prima i veneti.

