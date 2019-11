CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Però le denunce, come spesso avviene, cadono nel silenzio. Molto presto, troppo presto. In attesa della prossima emergenza. Che non mancherà. Purtroppo. Tuttavia, le piogge che hanno sommerso il Nord Est e, soprattutto, il Veneto, nelle scorse settimane, questa volta hanno lasciato il segno. Un segno profondo. Molto più evidente, rispetto all'alluvione che ha coinvolto e travolto le province centrali del Veneto nel 2010. Quasi dieci anni fa. La ricordo bene. Allora mi pareva di abitare a Venezia Anche se il...