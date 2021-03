Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Perché d'altra parte se non per la paralisi endemica della nostra amministrazione pubblica tra il 2000 e il 2019 l'Italia è passata da crescita 100 a 103 e gli altri da 100 a 126? Un'altra ragione va ricercata nella mancanza di progettisti. Ma le due questioni sono legate. Il governo ha nominato 58 commissari per sbloccare il fermo di altrettante grandi opere per 66 miliardi, di cui 40 già finanziati, cioè...