segue dalla prima pagina(...) per via delle sanzioni causate dalla guerra in Ucraina. Mentre i conflitti possono offrire occasioni di guadagno agli Stati Uniti o alla Francia, l'Italia può soltanto rimetterci. L'Ucraina è l'ennesima conferma e la catena causale lo dimostra: guerra in Ucraina - sanzioni contro la Russia - perdita di miliardi di euro per l'Italia. Da questo punto di vista, l'idea che il governo Conte sia più vicino a Putin, rispetto agli altri governi italiani, è il frutto di un'illusione ottica. Roma si muove più...