segue dalla prima pagina(...) per un quarto fino a un massimo di 30mila. In più le donazioni del 2 per mille equiparate a quelle per le Chiese. Poca cosa rispetto alle esigenze di un partito moderno, anche se dopo Tangentopoli sono stati progressivamente polverizzati i giganteschi apparati di un tempo. I movimenti politici hanno cercato di rimediare con le fondazioni. I primi a muoversi furono gli ex comunisti che con il mitico Ugo Sposetti hanno dirottato su 62 fondazioni l'enorme patrimonio immobiliare del Pci. Sposetti si è guardato bene...