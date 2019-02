CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Per la crisi in Venezuela l'11 febbraio Salvini incontrerà una delegazione inviata dal presidente del Parlamento Guaidò, mentre i 5 Stelle guidati da Di Battista sono schierati a favore di Maduro. Sul ritiro dall'Afghanistan i due vice presidenti del Consiglio la pensano in modo assai diverso. Sul piano di difesa comune promosso dai francesi nel 2017, non abbiamo deciso nulla, mentre già nove paesi europei vi hanno aderito. Stiamo perdendo posizioni in Libia, paese per noi strategico, e in Iran. Sulla Francia...