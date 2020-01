segue dalla prima pagina

(...) per il martirio del proprio generale, non possono non provare un momento di scetticismo e di stanchezza. Lo stretto di Hormuz non è più il centro del mondo come lo era trent'anni fa. E, se solo incoraggiassimo, ulteriormente, le tendenze che ci stanno, lentamente ma progressivamente, portando verso un mondo senza petrolio, potremmo lasciarci alle spalle una storia che appartiene al ventesimo secolo e aprire una prospettiva di normalità per quel pezzo di mondo. In effetti, a guardare quello che veniva un tempo definito lo scacchiere medio orientale, si ha l'impressione che di razionale non ci sia quasi più nulla in un gioco che, per quanto sporco, dovrebbe essere guidato dalla convenienza. Un conflitto ramificato che, con il passare degli anni, si è cronicizzato come certe malattie in organismi che alla malattia preferiscono assuefarcisi. E che, spesso, non ha più senso, se solo si pensa che ciascun cittadino libico (anche se è difficile utilizzare la parola cittadino in un contesto nel quale non c'è più alcuno Stato in grado di far rispettare un diritto) siede, in teoria, su una quantità di petrolio che vale a prezzi correnti ad una rendita di mezzo milione di euro. Una rendita teorica simile a quella che fa dei norvegesi uno dei popoli più ricchi del pianeta, e che però centinaia di milioni di arabi non riescono più a utilizzare perché troppo impegnati a farsi guerra. Casa per casa. È, in effetti, il petrolio, ciò che ha segnato il destino di quei popoli. La teoria dello Stato che amministra rendite nei Paesi con grandi risorse naturali (il Rentier state), dimostra che, laddove il potere non ha bisogno del talento delle proprie persone, esso tende a diventare dittatura. O, per meglio dire, a non avere alcun incentivo ad uscire da una condizione di monarchia assoluta. Ed è quello che è successo, con modalità diverse ed alcune notevoli eccezioni (come l'Egitto), in tutti i paesi che si affacciano sulla sponda orientale e meridionale del Mediterraneo. Il ruolo del petrolio, però, sta cambiando. Secondo i calcoli dell'agenzia internazionale per l'energia, la domanda di petrolio negli ultimi trent'anni è aumentata solo del 25%, mentre la dimensione dell'economia mondiale è cresciuta di quattro volte. L'ultima novità, poi, è che non è più l'Arabia saudita, il più grande produttore del mondo. nel 2019 gli Stati Uniti hanno estratto 15 milioni di barili al giorno (staccando nettamente gli arabi fermi a 12 e i russi a 10) grazie alla prima delle tre rivoluzioni tecnologiche - quella della estrazione di petrolio dalle rocce di scisto bituminoso (shale oil) - che stanno mutando, drasticamente, il contesto. Gli Stati Uniti non hanno bisogno, più, di importare e questa circostanza spiega molto dell'atteggiamento di un Paese che sta, rapidamente, cambiando la sua strategia dall'occupazione costosissima di Paesi in fiamme, alla risposta chirurgica e a distanza nel caso di minacce. Ancora più straordinaria sarà, però, la seconda rivoluzione dell'energia solare che, già, nel 2035, dovrebbe essere la fonte principali di produzione di energia elettrica e che ha, come sua caratteristica, più importante di poter essere prodotta quasi ovunque; rovesciando, dunque, il paradigma del secolo scorso con pochissimi produttori capaci, per questo, di governare il mondo. E quella dell'efficienza che, già, consente, di diminuire ogni anno del 2% la quantità di energia consumata per unità di prodotto interno lordo e che è l'area nella quale l'Unione Europea è all'avanguardia. Sono queste le armi tecnologia, efficienza, ridisegno dei modelli di produzione e di consumo che ha a disposizione un'Europa che non può, realisticamente, pensare di essere militarmente unita in tempo brevi. Sono armi però decisive. Sono quelle che possono portare in un mondo nuovo, le due civiltà che, per millenni, sono state unite da forze e debolezze capovolte.

