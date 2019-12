CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Per il futuro si vedrà, al momento ci sono già tante sfide appassionanti sul tavolo delle due società che presto diventeranno una sola. Chi si sta già sfregando le mani per le tante scelte che deve fare un amante delle decisioni strategiche è Carlos Tavares, il manager del momento, l'erede designato dei Marchionne e dei Ghosn. Tavares è il ceo della newco (già ad della Psa) ed è stato incoronato come super partes perché la nuova società avrà un cda di 11 membri, 5 designati da Fca e 5 da Psa, più...