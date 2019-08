CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaPer delegittimare il quale basta alimentare il sospetto centrale nella odierna retorica anti-politica o post-democratica che si spendano troppi soldi pubblici per un'istituzione tendenzialmente inutile. Per il momento si chiede di ridurre drasticamente il numero dei parlamentari, ma presto si potrebbe arrivare a chiedere non la soppressione delle assemblee elettivo-rappresentative (sarebbe in effetti un po' troppo), ma magari la loro trasformazione in un organo meramente consultivo o d'indirizzo, la cui unica funzione...