segue dalla prima paginaPer dare più forza alla sua decisione Trump ha inoltre annunciato l'adozione di sanzioni ancora più severe nei confronti dell'Iran, pensando in questo modo di fare cadere il regime che ora si regge su un delicato equilibrio fra gli oltranzisti religiosi e il più moderato presidente Rouhani. Il risultato non può che essere quello di rafforzare i falchi che, tra l'altro, si sono sempre opposti alla firma di ogni accordo. È chiaro, inoltre, che la Cina e la Russia non hanno nessuna intenzione di applicare le sanzioni...