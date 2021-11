Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) per cui l'obbligo di accoglimento grava unicamente sul paese in cui gli emigranti arrivano, erano proprio i paesi del nord che insistevano per mantenerla. Proprio i paesi che, a partire dalla Polonia, si trovano ora ad affrontare lo stesso problema e chiedono con insistenza l'aiuto all'Unione Europea.Pressati dall'emergenza, essi pretendono una solidarietà alla quale erano fino ad oggi contrari. Non sarebbe...