segue dalla prima pagina(...) per circa la metà. Bisogna trovarne altri 14. Il governo spera di recuperarne 7 dall'evasione fiscale: non c'è mai riuscito nessuno in solo anno, speriamo che vada meglio. Gli altri sette sono un problema. Di qui le formichine impazzite. La verità è che il Partito democratico ha sposato nel M5S una donna con due figli frutto del precedente matrimonio: reddito di cittadinanza e quota 100. Anche il Pd è stato sposato, con Matteo Renzi. E anche qui c'è un figlio: gli ottanta euro, che valgono da soli dieci...