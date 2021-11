Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) per altro in crescita, riguarda ad oggi circa 36 società su 220 e solo dieci i casi di effettivo impiego di tale clausola. I numeri sembrerebbero marginali, ma più che l'effettiva quantità bisognerebbe rilevare la reale qualità delle società coinvolte: in Italia il dibattito sul fenomeno delle liste presentate dal CdA uscente è esploso attorno al colosso delle Generali, che, tanto per dire, detengono circa...