Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) per almeno tre motivi. Primo, è impossibile prevedere con quali varianti dovremo fare i conti nei prossimi mesi e anni. Secondo, nessuno è stato ancora in grado di quantificare il rischio di trasmissione da parte dei vaccinati. Terzo, non sappiamo quanti verranno vaccinati, e in particolare se lo saranno anche i bambini.Dunque la sconfitta del virus è nell'ordine delle possibilità, ma è difficile dire se si...