segue dalla prima pagina

(...) pensare di poterla radiografare come un polmone. All'estremo opposto, stanno le analisi istologiche. E'accaduto che si siano scambiati i vetrini, o che l'operatore in quel momento fosse distratto. Ma sul reperto, opportunamente conservato, alla fine tutti concordano. Tra questi estremi, sta tutto il campo della diagnostica e della interventistica. Qui i margini di opinabilità, e di errore, purtroppo rimangono. Ma con la strumentazione oggi disponibile si riducono sempre di più.

Per queste regioni sono sbalordito dalla polemica sui tamponi rapidi fai-da-te e sulla loro affidabilità rispetto a quelli molecolari. Qui non si tratta di vedere se Tizio sia matto o sano di mente. Si tratta di valutare comparativamente due reperti, vedere se coincidono o meno, e in questo caso stabilire lo scostamento dei risultati. Faccio presente che una diagnosi giusta fatta in cinque minuti rivoluzionerebbe completamente la strategia sulla pandemia. Potremmo accedere a negozi, ristoranti, teatri, eccetera ,senza timore e probabilmente anche senza mascherina, dopo esserci sottoposti, come si fa con il metal detector prima di entrare nei Musei. A un esame breve, e poco invasivo, saremmo tranquillizzati nella salute, nei rapporti sociali, e, a lungo andare anche nelle nostre tasche.

Ora, qui nel Veneto, il dott Rigoli, coordinatore di questa ricerca, ci assicura che i due tamponi sono sovrapponibili, ed hanno la stessa affidabilità. E il risultato di una ricerca paziente e disinteressata, fatta in silenzio con il sistema di Galileo, provando e riprovando, e con l'insegnamento di Popper, cercando la falsificazione. Subito sono arrivate le critiche, talvolta condite di battute improprie che suonano come sibili di rancore. Bene ha fatto il governatore Zaia a sollecitare Roma per ottenere un risposta definitiva. Ma è una risposta che va data subito, con una motivazione adeguata e con l'avallo di dati trasparenti ed univoci. Ci vuol tanto? Mah!

E ora due parole sul vaccino. Anche qui vorrei prescindere dalle infelicissime uscite di qualche professore, bravo in laboratorio ma inadeguato nella comunicazione. In questo settore le parole, come le azioni societarie, non si contano ma si pesano. E quelle di un illustre docente possono, suo malgrado, sortire effetti funesti. E vorrei anche prescindere dalle sottigliezze tecniche, affidandomi alla stragrande maggioranza della comunità internazionale che afferma che questi vaccini sono - in varia misura efficaci, e comunque non hanno controindicazioni. Mi limito a un'osservazione banale, tratta proprio dalle critiche che le anime belle fanno alle multinazionali farmaceutiche, dipinte come rapaci e spregiudicate ricercatrici del profitto. Ebbene, è proprio per questo che mi fido di loro. Perché se emergesse anche una percentuale minima di effetti collaterali dannosi, la marea di contenziosi e di risarcimenti (e quelli in Usa sono in genere stratosferici) che si abbatterebbe su queste aziende ne provocherebbe il fallimento, oltre all'emarginazione sociale che in quei paesi colpisce. chi ha tradito la fiducia e le finanze - del cittadino. Un rischio che dunque non possono correre. Di loro si dice anche che hanno accelerato i tempi per raccattar danaro. Sarà. Ma a parte il fatto che tutte le fasi sono state testate da organismi indipendenti, nelle emergenze gravi la ricerca e la tecnologia hanno sempre fatto balzi straordinari. La seconda guerra mondiale è iniziato con i biplani e le aspirine, è finita con gli aerei a reazione e gli antibiotici: non c'è niente di strano che i laboratori abbiano fatto in un anno quello che un tempo facevano in cinque. Cosi, da maturo soggetto a rischio, spero tanto che il tampone rapido fai-da-te e il vaccino siano distribuiti quanto prima. Sarò in testa alla coda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA