CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Partiamo dal fatto in sé. Oggi la città di Bologna celebra, come da tradizione millenaria, la festa di San Petronio, suo antico patrono. Da tempo immemorabile, in una città nota per essere non solo ospitale ma anche colta e grassa, alle consuete celebrazioni si accompagna una robusta tavolata collettiva che, attraverso il contributo di decine (o forse centinaia) di volontari coordinati da un apposito comitato, ha preparato, per tutti coloro che ne volessero fruire, cinque quintali di tortellini, piatto...