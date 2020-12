segue dalla prima pagina

(...) parlamentare alle spalle. Ieri è venuto a Porta a porta' fresco e disteso, come se fosse uscito da un centro benessere e non da giornate tremende con un fuoco incrociato che gli veniva addosso da ogni parte: il Covid ancora forte, le proteste per le chiusure natalizie, le trattative sul Recovery Plan, le minacce di Renzi

Già, Renzi. Il Conte II è nato grazie a lui. E lui adesso vorrebbe sgranocchiarselo come Saturno faceva con i suoi figlioli. Ma il Professore ha la scorza dura e il boccone potrebbe richiedere una masticazione molto lenta e forse perfino moderatamente indigesta.

Conte spiega la sua freschezza con l'adrenalina che gli viene dalla guida del Paese. La Poltrona per lui non è una parolaccia, ma la sede di un potere legittimo che non ha nessunissima voglia di cedere. La crisi? Non è nelle mie mani, dice quasi non fosse lui il destinatario di sollecitazioni, chiarimenti, perfino minacce. Certo, renderà meno oligarchica la gestione dei trecento e passa miliardi che arriveranno all'Italia da fonti diverse nei prossimi anni, anche se nega contro ogni evidenza di aver cercato di accentrarla. Non vuole il Mes perché aggraverebbe il debito, mentre i soldi alla sanità possono venire da altre parti. Né pensa di cedere la delega sui servizi segreti per non creare una inedita struttura bicefala. Tradotto: i servizi sono una cosa troppo delicata perché io possa cederne la gestione al Pd. Il rimpasto? I partiti non me lo chiedono--- e lui fa mostra di crederci. Una lista Conte? Roba lunare. La guida del Movimento 5 Stelle? Nemmeno a pensarci.

Se rigetta con fastidio il ronzio dei retroscena giornalistici, Conte non sottovaluta affatto la delicatezza e i rischi del momento. Se falliamo, andiamo a casa con ignominia, dice a proposito della battaglia della vita' sul Recovery Plan. Che non è l'unica sfida. Ce ne sono almeno altre tre sulle quali si misurerà la credibilità di governo e per quanto di competenza - delle regioni: ristori non simbolici per categorie massacrate, la riapertura delle scuole delegata di fatto ai prefetti e il piano di vaccinazioni. A parte il V Day europeo del 27 dicembre, non potremo permetterci un giorno di ritardo per le punture di massa rispetto agli altri paesi europei. Siamo stati i primi a soffrire. Dovremo essere con i primi a salvarci.

