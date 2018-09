CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Ora, se la sanzione colpisce - come parrebbe - la sola persona fisica, è assolutamente inutile, perché in genere si tratta di un manager che l'Azienda può benissimo sostituire, e riprendere i sui traffici equivoci. Oppure riguarda anche l'Azienda, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti la famosa 231/ 01. E allora la sproporzione è enorme, e rischia di farla fallire mandando a casa migliaia di dipendenti. Non basta. C'è un aspetto di strategia investigativa. Il reato di corruzione si...