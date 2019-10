CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ora ci piacerebbe scrivere che la redistribuzione è iniziata, e che finalmente l'Europa comincia, dopo averci a lungo presi in giro, a occuparsi di noi. Invece la novità è un'altra, ed è l'ennesimo proclama di un evento, incertus an incertus quando, contenuto nel decreto interministeriale annunciato altrettanto solennemente ieri da Di Maio. Secondo questo provvedimento i tempi di rimpatrio degli irregolari nei Paesi di origine sicuri sono ridotti a quattro mesi. Nel frattempo la redistribuzione non è nemmeno...