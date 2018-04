CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ognuno correva per sé, nessuno tradiva. Oggi 167 parlamentari del centrodestra sono stati eletti nella quota uninominale: ciascuno ha preso i voti dell'intera coalizione. Salvini ha detto ripetutamente a Di Maio di non poter abbandonare gli alleati. Ma l'altro non cede. Non vuole o non può? La seconda ipotesi ci pare più credibile. Di Maio sa che la sua ambizione di diventare presidente del Consiglio è la eventuale conclusione e non la premessa di ogni trattativa. È come uno yogurt : o si mangia presto o...