Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) o sulle quali non si può troppo cedere se non al rischio di mostrarsi arrendevoli. In questo caso c'era poi il pressing sull'esecutivo di praticamente tutte le regioni italiane e di molte categorie, che considerano, peraltro con buoni argomenti, il coprifuoco alle 22 un freno alla ripresa delle attività economiche: una soglia peraltro più simbolica che reale dal momento che non si capisce quanto un'ora in più...