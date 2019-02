CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) O, per meglio dire, che ci si sia appuntati nel criticarli sugli aspetti più eclatanti ma paradossalmente più marginali del loro modo d'agire e pensare: dall'approssimazione di cui hanno dato spesso prova molti loro rappresentanti nelle istituzioni, ai toni esacerbati (quando non aggressivi e minacciosi) utilizzati nei confronti degli avversari. Ciò che non funziona e merita di essere rigettato come autenticamente pericoloso è invece il cuore della loro visione politica: l'idea, non priva di venature...