segue dalla prima paginaO Kim Jong-un stronca sul nascere un'eventuale invasione americana oppure è spacciato. Il che significa che ha il grilletto facile nel senso che la struttura delle relazioni internazionali, e non la sua personalità, lo obbliga a un gesto estremo e immediato in caso di invasione. Dal canto loro, gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a condurre una guerra nucleare per conquistare la Corea del Nord. La ragione è semplice: anche se Kim Jong-un rimanesse al potere, continuerebbero a essere il paese più potente del...