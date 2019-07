CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) o il topolino spaventato abbia partorito la montagna, ossia un'autorità più solida del previsto, lo dirà il tempo: dipende da troppi fattori imponderabili. Il più importante? La crescita, ovvio, gli indicatori macroeconomici, certo; ma ancor più l'etereo mix di affidabilità, solidità, prestigio che ognuno saprà far valere. In ciò consiste il capitale politico; è da questi valori, in fondo, che si giudica un giocatore.Null'altro da dire, dunque? Era solo questione di ingegneria istituzionale? Di mettere a...