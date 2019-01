CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) nonché quella degli opportuni aggiustamenti della riforma in tema di lavoratori precoci e opzione donna, sarebbe stato finalmente tempo di guardare al futuro del sistema pensionistico con più tranquillità e soprattutto con maggiore giustizia. Sì, perché il principale effetto della riforma pensionistica del 2011 non è semplicemente un calo della spesa o del numero dei pensionati. Il suo principale effetto è stato quello di dare una prospettiva previdenziale anche a chi, proprio in questi anni, si affacciava...