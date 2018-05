CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Non v'è dubbio infatti che I 5 stelle e la Lega siano stati i vincitori delle elezioni, e non solo in termini numerici. Le due forze hanno proposto delle soluzioni, diverse, ma accomunate da alcuni tratti: la rottura rispetto alle misure del passato e, soprattutto, la fine di una sudditanza, cultuale prima ancora che politica, a quello che si chiama «vincolo esterno»; la Ue, ma anche i governi di altri paesi. Senza voler sfasciare l'Europa, come ha ribadito ieri il premier incaricato: ma con il desiderio di una...