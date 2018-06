CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Non siamo però molto ottimisti sulla possibilità che la Ue riesca a trovare un'intesa credibile, efficace e duratura. La paralisi è infatti strutturale, perché i processi decisionali della Ue sono orientati a produrre giochi a somma multipla, in cui nessuno vince mai veramente. Ma la questione dei migranti penetra così a fondo nel principio di sovranità degli Stati e quindi nel senso stesso dei singoli governi nazionali, che un accordo si potrebbe trovare solo con un gioco a somma zero: in cui alcuni vincono...