(...) non misureranno solo la forza del prossimo governo veneto; saranno anche un chiaro segnale del peso politico del governatore in un'ottica nazionale, e del consenso che può raccogliere la sua idea di Lega. Un'idea che - al netto delle scontate smentite e della immancabile professione di unità d'intenti - su molti punti si distacca da quella di Matteo Salvini. Non è solo una questione estetica, abito e cravatta neri contro felpe, toni misurati contro slogan urlati, ma anche di sostanza. L'idea di Salvini è movimentista quanto quella di Zaia è governativa. Il primo dà il meglio di sé in campagna elettorale, il secondo fa campagna elettorale governando con efficacia e pragmatismo. Il punto è un altro, e Zaia lo ripete a tutti: chi glielo fa fare a infilarsi nel tritacarne della politica nazionale quando se ne sta seduto sul trono che più di tutti gli calza a pennello, quello di Governatore della propria regione? C'è del vero, ma la politica non segue mai le logiche - men che meno i desideri - di chi ne è protagonista. Se i sondaggi a livello nazionale saranno confermati, è evidente che il governo giallorosso andrà in apnea. Probabilmente non cadrà, come ha spiegato dall'alto della sua esperienza Silvio Berlusconi, ma il centrodestra avrà più di un motivo per cominciare a prepararsi a governare. E per governare servono persone che abbiano dimostrato di saperlo fare.

L'altra faccia della medaglia è il centrosinistra. Ancora una volta in Veneto è arrivato alla vigilia delle elezioni senza aver costruito un candidato e un progetto politico, prima ancora che un programma alternativo, in grado almeno di giocarsela con Zaia. La responsabilità principale è di chi, all'opposizione, pesa di più: il Pd. Ad esso toccava l'onore e l'onere di plasmare nel tempo un'offerta credibile. Invece si è trovato a pochi mesi dal voto a dividersi ancora una volta solo sul cavallo da buttare nella mischia. È toccato ad Arturo Lorenzoni, con uno schema da calcio d'altri tempi: palla all'ala (sinistra) e qualcosa inventerà. Ma se gli altri giocatori si girano dall'altra parte fischiettando, neanche Maradona può far miracoli. E Lorenzoni, con tutto il rispetto, non è Maradona. Ha ricevuto più dispetti che aiuti dai suoi compagni di squadra, con la surreale onta finale del suggerimento di un voto disgiunto: Votate pure Zaia, ma almeno votate Pd. Non lo meritava quantomeno per la generosità che, anche durante la malattia, ha messo in campo. Ma questa non è altro che la conferma delle tensioni irrisolte che percorrono il centrosinistra. Saranno comunque gli elettori a giudicare e a scegliere.

