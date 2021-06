Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) non ha saputo mettere fine a una situazione intollerabile che coinvolge un suo cittadino. Parliamoci chiaro: Marco Zennaro è ostaggio di una banda di miliziani che pretendono 700mila euro. Lo possono fare perché le dinamiche politiche e giudiziarie del Sudan non sono - per usare un eufemismo - quelle proprie di uno Stato di diritto. Un giudice locale ha già stabilito una volta che non sussistono motivazioni...