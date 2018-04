CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Non è difficile cogliere in queste tesi un messaggio contrario all'etica protestante del lavoro e alla classica connessione americana tra merito da una parte e riuscita dall'altra. Ma il messaggio in questione va anche contro le usanze dei College come Yale, che in materia di impegno hanno sempre premuto il pedale sull'acceleratore e mai sul freno. D'altra parte, pensateci un attimo. Mandare uno studente a Yale costa alle famiglie più di 100.000 dollari annui tra retta e mantenimento. Ce lo mandereste vostro...