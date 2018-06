CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) No, quel che mi colpisce è la sostanza politica dei discorsi dell'opposizione quando si parla di cose serie, ovvero di questioni che possono incidere profondamente sulla vita di tutti: tasse, pensioni, sussidi. Perché quando si arriva al punto, ovvero alle promesse del contratto giallo-verde, la critica al neonato esecutivo del professor Conte imbocca, contemporaneamente, due strade divergenti. La prima strada, detto in estrema sintesi, è l'accusa di mettere a repentaglio i conti pubblici e, per questa via, i...