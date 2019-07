CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaNo, il problema vero è che la concentrazione di imbarcazioni Ong dirette alle nostre coste è troppo massiccia per essere casuale, ed anche senza evocar complotti è ragionevole pensare che la strategia per mettere in difficoltà il nostro Paese sia ben più raffinata di quella rappresentata dalla singola vicenda della Capitana. E le singolari sortite dei ministri tedeschi e francesi, che a casa loro hanno adottato politiche assai più rigorose della nostra, lasciano supporre che alcuni governi vedano con favore...