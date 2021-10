Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) nettamente insufficienti ad interpretare la realtà del nuovo mondo, caratterizzato da un crescente numero di protagonisti. L'appuntamento annuale del G20 ha visto continuamente aumentare la propria importanza, anche se la spinta verso il multilateralismo non è stata così convincente da dotare questa nuova istituzione di strutture robuste e permanenti, in grado di preparare in modo concretamente operativo il...