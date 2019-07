CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) nelle quali scrivevamo che, nella situazione attuale, la Commissione Europea non avrebbe dato il via alla procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia. Era già infatti chiaro che sarebbe bastato un gesto di buona volontà da parte di Tria e Conte per fermare il provvedimento da parte di una Commissione ormai in scadenza e senza perciò né la forza né la voglia di sollevare nuovi problemi. I piccoli aggiustamenti necessari per venire incontro ai desideri di Bruxelles sono stati messi in...