Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) nelle grandi corporation nord-americane, ove tuttavia l'azionariato è estremamente polverizzato e dunque manca la figura del socio di riferimento come è invece consuetudine diffusa in Italia.Pur essendo negli ultimi anni entrata nella prassi statutaria italiana, al punto che oltre a Mediobanca e Generali l'hanno adottata una cinquantina di società, la lista del consiglio non è prevista né dal nostro codice...