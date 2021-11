Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Nella corsa al Quirinale quello a cui il centrodestra da lui inventato può ragionevolmente ambire dopo Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella è piuttosto un Capo dello Stato che, anche non dovesse provenire organicamente dalle fila del moderatismo italiano, almeno non consideri i suoi elettori e simpatizzanti, senza ovviamente dirlo in pubblico, la parte sbagliata e impresentabile della nazione. Già...