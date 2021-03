Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Nel Regno Unito da due settimane hanno circa 5 mila nuovi casi al giorno (un quarto di quelli registrati in Italia) e, soprattutto, sono riusciti ad azzerare i tassi di mortalità in eccesso rispetto ai livelli che si registrano in questo periodo dell'anno (dopo aver avuto più di mille morti per quasi tutto il mese di gennaio). C'è, peraltro, da sottolineare che il miracolo è stato ottenuto utilizzando il...