segue dalla prima pagina(...) Nel caso del Copyright, a parte la giusta battaglia per ridare agli autori e agli artisti il dovuto compenso per il loro lavoro e per la loro creatività, emerge l'importanza di una vittoria nei confronti dello strapotere dei grandi padrini delle reti di informazione che su quest'asimmetria lucrano profitti enormi. Credo anzi che una delle ragioni che ha dato coraggio a una fortissima maggioranza del Parlamento per agire in questo senso sia stata proprio l'eccessiva pressione compiuta dalle lobby della rete sui...