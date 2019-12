CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Negli ultimi tempi la situazione nel Paese nord-africano è drammaticamente mutata, se si pensa che ancora all'inizio di quest'anno si pensava alla data di possibili elezioni. Al momento la situazione sul campo sembra di stallo, proprio grazie all'annuncio di Erdogan che in caso di assalto finale, sempre che Serraj lo richieda, Ankara è disposta a inviare proprie truppe a suo sostegno. Ma anche in caso di successo militare da parte di Haftar ci si chiede come quest'ultimo, vecchio e malato, possa gestire...