segue dalla prima pagina(...) Né rappresentano un fatto nuovo, le condizioni disumane in cui vivono centinaia di migliaia di persone che sono ammassate in campi profughi e campi di detenzione, anche nel territorio dell'Unione, come a Lesbo, in Grecia. Il tema del confine comune dell'Unione è stato sollevato dal presidente francese Macron oltre quattro anni fa e ripreso più volte dai capi di governo italiani, spagnoli e greci, eppure si è...