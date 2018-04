CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Naturalmente non ho nulla contro un ridimensionamento degli emolumenti di una categoria di privilegiati, spesso non all'altezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire, quali sono i parlamentari italiani. E tuttavia non riesco a non provare perplessità, per non dire un senso di fastidio, per la retorica con cui se ne parla.La perplessità nasce, ovviamente, innanzitutto dal carattere platealmente demagogico dell'attacco ai costi della politica, che molto ricorda l'altrettanto demagogica campagna del primo Renzi...