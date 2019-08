CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) mentre sullo sfondo Di Maio tiene aperte le porte al secondo forno, il ritorno dell'alleanza con la Lega. In questa prima fase quindi la diffidenza pare farla da padrona. Ma le titubanze delle due forze politiche in trattativa non devono sorprendere: la formazione di un nuovo governo esporrebbe entrambe a diversi, innegabili, rischi. Chi è sembrato da subito scettico sul nuovo esecutivo è senz'altro il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Non ne ha mai fatto mistero: per lui, la strada maestra era il voto. Le...